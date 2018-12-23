أسوأ كوارث تسونامي في العالم منذ 2004

المصدر: ا ف ب

في ما يأتي تسلسل زمني لأسوأ كوارث تسونامي في العالم منذ الذي ضرب آسيا في ديسمبر 2004 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص، وصولا الى تسونامي إندونيسيا مساء السبت:

26 ديسمبر 2004:

جنوب شرق آسيا. زلزال بقوة 9,3 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة (إندونيسيا)، هو الأقوى خلال السنوات الأربعين الأخيرة، يتسبب بتسونامي يغمر سواحل نحو عشرة بلدان في جنوب شرق آسيا ويودي بأكثر من 220 ألف شخص.في إقليم آتشيه الإندونيسي حيث ناهز ارتفاع الموج 30 مترا، لقي 170 ألف شخص مصرعهم. وامتدّت موجات المدّ البحري على مئات الكيلومترات.

17 يوليو 2006:

إندونيسيا. زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب قبالة الساحل الجنوبي من جزيرة جاوا الإندونيسية ويحدث تسونامي ما أسفر عن مقتل 654 شخصا على الأقلّ.

2 أبريل 2007:

جزر سليمان. زلزال بقوة 8 درجات غرب جزر سليمان (جنوب المحيط الهادئ) يتسبب بتسونامي يسفر عن مقتل 52 شخصا ويشرد الآلاف ويأتي على 13 بلدة ساحلية.

29 سبتمبر 2009:

جزر ساموا. زلزال بقوة 8 درجات يدمر قرى ومنتجعات في جزر ساموا وشمال تونغا ما أسفر عن مصرع اكثر من 190 شخصا. وأحصيت غالبية الضحايا في جزر ساموا حيث ضرب التسونامي الساحل الجنوبي لجزيرة أوبولو الأكثر اكتظاظا في الأرخبيل.

27 فبراير 2010:

تشيلي. زلزال بقوة 8,8 درجات يضرب تشيلي ويسفر عن مقتل ما لا يقل عن 520 شخصا. معظم الضحايا كانوا في منطقة مول الساحلية على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سانتياغو.

26 أكتوبر 2010:

إندونيسيا. مقتل ما لا يقل عن 400 شخص جراء تسونامي سببه زلزال بقوة 7,7 درجات قبالة جزيرة سومطرة.

11مارس 2011:

اليابان. موجة يتخطى ارتفاعها 10 أمتار تجتاح الساحل الشمال الشرقي للأرخبيل في أعقاب زلزال عنيف بقوة 9 درجات وقع قبالة سواحل المحيط الهادئ، ما خلّف أكثر من 19 ألف شخص بين قتلى ومفقودين.

28 سبتمبر 2018:

إندونيسيا. زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي في جزيرة سولاويسي يودي بأكثر من 1234 شخصا.

22 ديسمبر 2018:

إندونيسيا. تسونامي يرجّح أن يكون ناجما عن ثوران بركان آناك كراكاتوا في مضيق سوندا الإندونيسي يودي بأكثر من 220 شخصا.

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