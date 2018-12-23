النمسا: إطلاق النار في فيينا مرتبط بمافيا البلقان

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

انتشار أمني في العاصمة فيينا | أ.ف.ب

أعلنت الشرطة النمساوية أمس أنّ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بالغة في الوسط التاريخي لفيينا أول من أمس مرتبط بمافيا البلقان.

وذكرت الشرطة في بيان أنّه «راهناً، تبدو الجريمة وكأنها مرتبطة بالجريمة المنظمة في منطقة غربي البلقان».

وأطلق شخص مجهول عيارات نارية عدة في محيط شارع لوجيك في الدائرة الأولى في فيينا بعد ظهر أول من أمس.

وقتل شخصان عمرهما 32 و23 عاماً فيما نجا ثالث معهما من الحادث الذي وقع بعد مغادرتهم مطعماً. وتستجوب الشرطة الناجي كشاهد عيان. وفرّ مطلق النار سيراً على الأقدام وليس في سيارة كما أفاد شهود عيان. وهو لا يزال طليقاً. ووصفته الشرطة بأنه رجل يبلغ نحو 30 عاماً وطوله 1,85 متر ويرتدي سترة سوداء. وأطلقت الشرطة عملية بحث ومداهمة لا تزال جارية في المدينة الهادئة، وأعلنت أنها قدمت استفسارات بخصوص الحادث لدول أخرى.