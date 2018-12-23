القضاء الفرنسي: مرتكب اعتداء ستراسبورغ «داعشي»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن مصدر قضائي فرنسي أمس أن مرتكب الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى وأصاب 11 آخرين في سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ كان بايع تنظيم داعش في شريط فيديو.

وتم العثور على الفيديو في مفتاح ذاكرة تسجيلية تخص شريف شكات (29 عاماً) الذي قتل بالرصاص على يد الشرطة بعد مطاردة استمرت يومين في المدينة بعد الاعتداء في 11 ديسمبر. وأكد التنظيم المتشدد أن شكات من «جنوده»، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أبدى شكوكه حيال ذلك.

وكان عبدالكريم شكات، والد مرتكب الاعتداء، قال إن ابنه كان يعتبر أن تنظيم داعش «يقاتل في سبيل قضية محقّة»، وإنه قال له «دعك من داعش، ولا تستمع إلى ما يقولونه. ألا ترى الفظائع التي يرتكبونها؟»، مستخدماً الاسم المختصر للتنظيم.

ومن بين الضحايا الخمسة لاعتداء ستراسبورغ أربعة أجانب أو من أصول أجنبية هم تايلاندي، وفرنسي من أصل أفغاني، وإيطالي، وبولندي.