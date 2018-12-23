مقتل 3 جنود بانفجار في بوركينافاسو

المصدر: واغادوغو- أ.ف.ب

قتل ثلاثة جنود وأصيب أربعة آخرون، أمس، إثر انفجار قنبلة أثناء مرور عربة عسكرية كانوا يستقلونها في شرق بوركينافاسو، حيث كثّف المتشددون اعتداءاتهم أخيراً.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إنّ عربة عسكرية اصطدمت بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها إرهابيون على جانب الطريق بين مدينتي فادا وباما. وأوضح المسؤول، أنّ ملازماً ومجندين توفوا، مشيراً إلى إصابة أربعة جنود آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وتعرضت بوركينافاسو لاعتداءات إرهابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وبدأت الاعتداءات أولاً في شمال البلاد المحاذي للنيجر ومالي، لكنها توسعت لاحقاً ووصلت إلى شرق البلاد قرب الحدود مع توغو وبنين.

وقتل 229 شخصاً في اعتداءات إرهابية في بوركينافاسو منذ 2015، حسب ما جاء في تقرير سبتمبر الماضي.