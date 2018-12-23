إيطاليا تغلق مرافئها بوجه 310 مهاجرين أنقذتهم منظمة إسبانية

المصدر: روما - وكالات

أعلن وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني السبت أن بلاده ستغلق مرافئها أمام 310 مهاجرين، أنقذتهم منظمّة «بروأكتيفا أوبن آرمز» غير الحكومية الإسبانية في وقتٍ سابق بعدما رفضت مالطا استقبالهم أيضاً.

وكتب الوزير الإيطالي على موقع تويتر: «جوابي واضح: المرافئ الإيطالية مغلقة! الحفلة انتهت للمتاجرين بالبشر ولمن يساعدونهم».

وأوضح سالفيني أن المنظمّة الإسبانية طلبت السماح بفتح مياه إيطاليا الإقليمية أمام السفينة المحملة بأطفال ورجال ونساء ورضّع أنقذوا الجمعة، بعدما رفضتهم مالطا.

وقالت المنظمّة إن من بين المهاجرين امرأة ورضيعها الذي ولد على الشاطئ الليبي، تمّ إحضارهما لاحقاً إلى مالطا عبر مروحية لخفر السواحل.

وغرّدت الجمعية بدورها «نحن باقون مع 311 شخصاً في البحر، لا مكان لهم للرسو، وهم بحاجة لمؤن».

وأعلنت «بروأكتيفا أوبن آرمز» الجمعة عن إنقاذها حوالى 300 مهاجر في المياه الإقليمية الليبية، بينهم نساء حوامل، كانوا موزعين على متن 3 قوارب. من جهتها، أعلنت جمعية «سي واتش» الألمانية عبر تويتر عن إنقاذها 33 مهاجراً بصعوبة، وأطلقت نداءً للرسو بشكل طارئ في مرفأ.

ونشرت الجمعية الإسبانية بدورها شريطاً يظهر بعضاً من المهاجرين الذين أنقذتهم «من موت محتّم في البحر». وكتبت المنظمّة: «سيكون من الأسهل فهم طبيعة الأمر الطارئة إذا ما استطعتم الشعور بالبرد. لا مرفأ للرسو ومالطا رفضت أن تعطينا الطعام. ليس هذا ما يمليه الميلاد».

وردّ مؤسس «أوبن آرمز» أوسكار كامبس على سالفيني عبر تويتر قائلاً إن «أسلوبك ورسالتك لهما نهاية كما كلّ شيء في الحياة، لكن أعلم أنه بعد عقود سيخجل أحفادك مما فعلت ».