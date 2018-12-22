لندن تعتقل شخصين في قضية الطائرات المسيّرة بمطار غاتويك

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها اعتقلت شخصين على صلة بـ "الاستخدام الإجرامي للطائرات المسيرة" والذي تسبب في فوضى للمسافرين في مطار جاتويك بلندن.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا زالت جارية.

وأضاف البيان "أنشطتنا في المطار تتواصل لبناء القدرة على رصد والحد من المزيد من عمليات التوغل من جانب الطائرات المسيرة، من خلال استخدام مجموعة من الأساليب".

وكان توغل الطائرات المسيرة قد عرقل بشدة عمليات الطيران في ثاني أكبر المطارات في لندن. وتضرر عشرات الآلاف من الركاب، وتم إلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف المطار التي استمرت 36 ساعة، بعدما تم رصد أول الطائرات المسيرة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة "نواصل حث الجمهور والركاب والمجتمع الأوسع حول جاتويك على اليقظة ودعمنا من خلال الاتصال بنا على الفور إذا كانوا يعتقدون أن لديهم معلومات يمكن أن تساعدنا في تقديم المسؤولين إلى العدالة".

وأكدت متحدثة باسم مطار جاتويك في لندن مساء الجمعة، إعادة فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية، وذلك على الرغم من رصد طائرة بدون طيار، بعد أيام شهد خلالها المطار حالة من الفوضى على إثر رصد مثل هذه الطائرات.