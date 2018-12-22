أوروبا تمدد العقوبات على روسيا

المصدر: عواصم - وكالات

مدّد الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي أمس العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لدورها في زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، بعد ما تبيّن عدم إحراز أي تقدم في تطبيق خطة السم ا بالمنطقة.

وتم توقيع العقوبات للمرة الأولى في يوليو 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وبدأت في دعم الانفصاليين المتشددين في شرق البلاد. وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر الأسبوع الماضي، وحتى 1 يوليو المقبل، بعد 3 قيام المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاعهم على حالة تنفيذ اتفاق مينسك.

يأتي هذا في وقت تحركت فرقاطة صواريخ روسية باتجاه بحر آزوف من شبه جزيرة القرم، فيما زار وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون أوكرانيا، حيث قال لنظيره الأوكراني إن البحر الأسود ليس ملكاً لروسيا، وإن بريطانيا أرسلت سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى هناك لتثبت لكييف أنها لا تقف بمفردها.