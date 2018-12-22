ألمانيا: لا دليل على تخطيط لهجوم بمطار شتوتغارت

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية أن المحققين لم يعثروا على أي أدلة تفيد بأن المشتبه بهم الذين نفذوا عملية استطلاع في مطار شتوتغارت كانوا يخططون لشن هجوم. وفتشت الشرطة في وقت سابق، أمس، عدة شقق في غرب وجنوب غرب ألمانيا، بعد إعلانها عن تهديد غير محدد دفعها لتعزيز إجراءات الأمن في مطار شتوتغارت.

وذكرت الشرطة في بيان «البحث لم يخلص إلى أي أدلة بوجود تجهيز لهجوم إرهابي». وشددت الشرطة أول من أمس الإجراءات الأمنية في عدة مطارات غرب البلاد، بعدما تحدثت وسائل إعلام عن تهديد إرهابي لم تؤكده الشرطة. وذكر ناطق باسم الشرطة الفيدرالية أن أفراد شرطة مدججين بالسلاح كانوا يقومون بدوريات في عدة مطارات غرب البلاد، منها شتوتغارت وكارلسرويه وبادن بادن ومنهايم. وأضاف المصدر أن هذا الانتشار سيستمر حتى إشعار آخر.

وقبل أيام صورت كاميرا مراقبة رجالاً في مطار شتوتغارت، كما أوردت صحيفة «تاجشبيجل»، قد يكونون ظلوا قرب بوابات الأمن دون أمتعة أو دون أن يستقلوا رحلة.

وأشارت مجموعة «سودويستروندفانك» إلى وصول بلاغ من السلطات المغربية لنظيرتها الألمانية، بعدما تنصتت على محادثات هاتفية، ورد فيها هجوم على مطار قرب الحدود الفرنسية - الألمانية.