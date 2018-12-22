25 قتيلاً بهجمات للصوص ماشية في نيجيريا

المصدر: أبوجا - أ.ف.ب

قتل 25 شخصاً على الأقل في هجمات شنها لصوص ماشية على قريتين في شمال نيجيريا، على ما أعلنت الشرطة وشهود أمس.

وهاجم مسلحون على دراجات بخارية مساء الأربعاء الماضي قريتي غيدان هاليلو وغيدان كاكا في منطقة ماجاجي في ولاية زامفارا في شمال البلاد.

وقال القيادي في قرية غيدان هاليلو عثمان واداتو «فقدنا 25 شخصاً في الهجمات التي نفذها لصوص ماشية يروعوننا منذ سنين». وأضاف: «فقدنا 16 شخصاً في غيدان هاليلو وتسعة في غيدان كاكا».

وقال شاهد إنّ أربعة من القتلى في غيدان هاليلو كانوا متطوعين من قرى أخرى للمساعدة في صد المهاجمين. وأكّد الناطق باسم الشرطة في ولاية زامفارا وقوع الهجومين لكنه أشار إلى مقتل خمسة فقط.

ويواجه المزارعون ومربو الماشية في زامفارا اعتداءات من لصوص الماشية وآخرين يهاجمون القرى ويحرقون البيوت ويسرقون الأبقار ويخطفون السكان طلباً لفديات. ودفعت الهجمات المتتالية السكان لتشكيل ميليشيات محلية للدفاع عن أنفسهم.

وفي أبريل الماضي، نشرت الحكومة قواتها لمحاربة هذه العصابات فيما حظرت الشرطة الميليشيات المحلية للحد من الانتقامات، لكن وتيرة العنف استمرت.

والشهر الماضي، أعلنت الشرطة أنها قتلت 104 أشخاص من عصابات سرقة الماشية في اشتباكات في المنطقة شهدت مقتل 16 شرطياً.