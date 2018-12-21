طائرات مسيّرة تربك الملاحة في مطار غاتويك

المصدر: لندن - أ.ف.ب

قررت السلطات المعنية تعليق الملاحة الجوية، أمس، في مطار غاتويك الدولي قرب لندن، إثر رصد طائرات مسيّرة تحلّق في محيطه، في خطوة تنعكس تداعياتها على عشرات آلاف المسافرين قبل أيام من عيد الميلاد.

وأعلن المطار في بيان أن كل الرحلات من وإلى غاتويك علقت بسبب رصد أنشطة طائرات مسيّرة جارية حول المطار. للأسف، هناك تأخيرات كبيرة وإلغاء لكل الرحلات. وتابع البيان: «نعتذر من كل الذين تأثروا بالأمر لكن سلامة كل ركابنا وموظفينا هي أولويتنا الأولى».

وكانت حركة الملاحة علّقت في المطار الذي يعدّ ثاني أكبر مطار في بريطانيا بعد هيثرو، أول من أمس، بعد الإبلاغ عن طائرتين مسيّرتين تحلّقان في الموقع. وتأثر نحو 10 آلاف مسافر بهذه التدابير الليلة قبل الماضية فيما كان 110 آلاف آخرين على وشك الوصول أو السفر من المطار أمس عبر 760 رحلة. وتشترك أكثر من 10 وحدات من الشرطة في عمليات البحث عن المسؤولين عن هذا العمل.