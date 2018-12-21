ألبانيا تطرد السفير الإيراني لتورطه بتهديد أمن البلاد

المصدر: عواصم - وكالات

قررت ألبانيا طرد السفير الإيراني ودبلوماسي آخر لديها بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية تهدد أمن البلاد، فيما دعا وزير الخارجية الأميركي العالم إلى الاتحاد، وفرض عقوبات على النظام الإيراني لحين تغيير سياسته التي وصفها بالمدمرة.

وأكد مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية طرد ألبانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية تهدد أمن البلاد.. وأعلنت وزارة الخارجية الألبانية الليلة قبل الماضية أن القرار اتخذ بعد أن تأكد مشاركة السفير ودبلوماسي آخر في أنشطة تهدد أمن البلاد.

وأشارت في بيان إلى أنها اعتبرت الدبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في تيرانا شخصين غير مرغوب فيهما.

وفي بيان ترحيبي بهذه الخطوة، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الدبلوماسييْن بأنهما «عميلين إيرانييْن خططا لهجمات إرهابية في ألبانيا». كما لفت مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في تغريدة على «تويتر» إلى أن السفير الإيراني هو أحد الدبلوماسيين الذين تم طردهما.

وكتب بولتون: «رئيس وزراء ألبانيا أدي راما طرد السفير الإيراني، مرسلاً إشارة إلى قادة إيران بأن دعمهم الإرهاب لن يتم التسامح معه».

بدورها، أعلنت السفارة الأميركية في تيرانا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم الشكر إلى ألبانيا لطردها دبلوماسييْن إيرانيين، بينهما السفير، على خلفية ارتكاب أعمال تعرّض أمن الدولة للخطر.

وفي السياق ذاته، رحّبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار ألبانيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين للاشتباه في قيامهما بأنشطة غير قانونية.

وأوضحت، في بيان، أن القرار يؤكد خطورة إيران وسياستها القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومساعيها المتواصلة والرامية إلى زعزعة الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان: «إذ تؤكد وزارة الخارجية تأييدها قرار جمهورية ألبانيا، فإنها تعرب عن تطلعها إلى مواصلة الجهود الدولية الهادفة إلى التصدي للسياسات الإيرانية الداعمة للتطرف والإرهاب».

ودعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى إلزام النظام الإيراني باحترام بمبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار، وسيادة واستقلال الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حفاظاً على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.