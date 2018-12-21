واشنطن ولندن: صينيون وراء حملة قرصنة إلكترونية عالمية

المصدر: واشنطن، لندن - دب.أ

اتهمت الولايات المتحدة صينييْن بالقيام بعملية قرصنة إلكترونية واسعة برعاية الدولة، استهدفت شركات ووكالات حكومية في 12 دولة على الأقل. وفي السياق ذاته، اتهمت بريطانيا عملاء مدعومين من الحكومة الصينية بالقيام بـ«حملة قرصنة إلكترونية خبيثة تستهدف الملكية الفكرية والبيانات التجارية الحساسة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة».

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن مجموعة القرصنة المعروفة باسم (ايه بي تي 10) تصرفت لصالح عن وكالة أمن الدولة الصينية للقيام بحملة مستمرة عبر الإنترنت، تركز على مزودي الخدمات على نطاق واسع.