بريطانيا وبولندا تعززان التعاون لمكافحة «التضليل الروسي»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أمس، تعزيز التعاون لمكافحة «التضليل الروسي».

وقالت ماي: «اليوم، نقرر الدفاع عن ديمقراطياتنا عبر محادثات سنوية تتناول النشاط المعادي لروسيا وتعاون أوسع بين أجهزة الدفاع والأمن لدينا»، موضحة أن أولى هذه المحادثات ستتم مع بداية العام المقبل. وأضافت «نعرب عن قلقنا الشديد لمحاولات روسيا تقويض النظام القائم على قواعد دولية».

وتابعت ماي خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها نظيرها البولندي في لندن: «نتقاسم أيضاً خبراتنا لتشكيل وحدة جديدة في بولندا ستتصدى مباشرة للتضليل الروسي». وشكرت لبولندا دعمها بعد محاولة تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي في سالزبري جنوب بريطانيا. ووجهت لندن يومها أصابع الاتهام إلى موسكو.