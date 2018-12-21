تفاؤل أميركي بقمة بين ترامب وكيم بعيد رأس السنة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن بلاده تأمل بعقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعيد رأس السنة.

وأضاف، في مقابلة مع إذاعة في كنساس:«لا نزال نعمل على تنفيذ التزام الرئيس كيم بالتخلي عن السلاح النووي». وتابع: «نواصل عقد لقاءات، ونأمل بأن يلتقي الرئيس ترامب والرئيس كيم مجدداً بعيد رأس السنة، وذلك لإحراز مزيد من التقدم لإبعاد هذا التهديد الذي يطول الولايات المتحدة».

وخلال القمة التاريخية في سنغافورة، تعهد كيم بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية كاملاً، ولكن من دون تفاصيل أو برنامج زمني. ومذاك، كلّف بومبيو بإجراء مفاوضات لتحقيق الهدف الأميركي.