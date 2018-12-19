بريطانيا تجهز آلاف الجنود في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

المصدر: (د ب أ)

قال وزراء بريطانيون الثلاثاء إنه سيتم وضع 3500 جندي في حالة استعداد، حيث اعتبرت الحكومة أن التخطيط لإمكانية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق في مارس سيكون له "أولوية عملياتية".

وذكرت الحكومة المحافظة بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنها تعتزم أيضا تخصيص 2 مليار جنيه أسترليني (2.5 مليار دولار) لوزارات حكومية من أجل التخطيط لحالات خدمات الطوارئ، وإرسال 160 ألف خطاب لحث شركات على الاستعداد لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وتعرض وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون لسؤال فى البرلمان عما إذا كان قد تلقي طلبات مساعدة من وزارات أخرى بالحكومة في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال ويليامسون للمشرعين "لم نتلق حتى الآن طلبات رسمية من أي وزارة بالحكومة، لكننا نقوم بوضع خطط طوارئ".

وأضاف "ما سنقوم به هو وضع 3500 جندي في حالة استعداد، من بينهم جنود نظاميون وجنود احتياط، من أجل دعم أي وزارة بالحكومة في أي طوارئ قد تواجهها".