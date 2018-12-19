الحكم على نحو ألفي شخص بالمؤبد في تركيا منذ محاولة الانقلاب

المصدر: ■ أنقرة - أ.ف.ب

حُكم على نحو ألفي شخص بالسجن المؤبد في تركيا في قضايا مرتبطة بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاماً بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لكن غولن ينفي نفياً قاطعاً أي تورط فيها.

ومنذ محاولة الانقلاب، بدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة غير مسبوقة تستهدف خصوصاً أنصار غولن المفترضين. وقد أوقف أكثر من 55 ألف شخص وعُزل 140 ألفاً آخرون أو علقت مهامهم. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، اختُتمت 239 محاكمة من أصل 289 مفتوحة منذ محاولة الانقلاب، ما أدى إلى الحكم على 1934 شخصاً بالسجن المؤبد.

وأضافت «الأناضول» أنه حُكم على 1123 شخصاً بعقوبات سجن تصل مدتها حتى عشرين عاماً.

وأحد الأشخاص الذين أدينوا مؤخراً هو ابن شقيق غولن، سلمان غولن، الذي حُكم عليه أمس بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام في محكمة اتهمته بـ«الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة»، بحسب الأناضول.