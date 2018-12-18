هايلي: خطة ترامب للشرق الأوسط جاهزة ومختلفة

المصدر: د ب ا

قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في آخر اجتماع تحضره في مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن خطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط جاهزة و"مختلفة عن كل سابقاتها".

وقالت هايلي "لا أتوقع من أحد أن يعلق على خطة مقترحة للسلام لم يقرأها، ولكنني قرأتها وسأتحدث عن بعض الأفكار الخاصة بها الآن".

وأضافت هايلي: "بخلاف المحاولات السابقة لمعالجة هذا الصراع، فإن هذه الخطة ليست مجرد صفحات قليلة تحتوي على إرشادات غير محددة ولا يمكن تصورها".

وقالت هايلي إن الخطة تتضمن: "تفاصيل مدروسة" و"تضفي عناصر جديدة على المناقشة، وتستفيد من عالم التكنولوجيا الجديد الذي نعيش فيه".

وأضافت "إنها تعترف بأن الحقائق التي على أرض الواقع في الشرق الأوسط قد تغيرت" و "تدرك حقيقة أن الأمور التي لم تكن واردة في السابق يمكن أن تتحقق اليوم".

واستطردت تقول: " ستكون هذه الخطة مختلفة عن جميع الخطط السابقة .. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هل سيكون هناك اختلاف في رد الفعل أيضاً".