ترامب يطالب بعدم رفع الفائدة

المصدر: واشنطن ـ وكالات

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) بعدم رفع معدلات الفائدة في اجتماعاته المقررة اليوم وغداً.

وكتب على تويتر «إنه أمر لا يصدق، فمع وجود دولار قوي جداً ولا تضخم فعلياً في حين ينفجر العالم من حولنا فباريس تحترق والصين بدأت بالانحدار، فإن الاحتياطي الفدرالي لا يستطيع التفكير سوى في زيادة جديدة لمعدلات الفائدة».

وتتوقع الأسواق أن تقوم اللجنة النقدية في المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس يومي للمرة الرابعة هذا العام لحماية الاقتصاد الذي عززته التخفيضات الضريبية.