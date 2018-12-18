6 غارات أميركية تقتل 62 متشدداً في الصومال

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن الجيش الأميركي أن 62 من مقاتلي حركة الشباب المتشددة قتلوا في 6 غارات جوية في الصومال.

وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان إن 34 من هؤلاء المقاتلين قتلوا في أربع غارات جوية السبت الماضي، بينما قتل 28 آخرون في غارتين أول من أمس.

وتعتبر هذه الغارات التي وقعت في المنطقة الساحلية جنوب العاصمة مقديشو، الأكثر دموية في البلاد منذ العام الماضي عندما قالت الولايات المتحدة إنها قتلت 100 مسلح.

وذكر البيان أن الغارات الجوية الست «تم شنها لمنع حركة الشباب من استخدام مناطق نائية كملاذ آمن للتخطيط لهجمات مستقبلية وتجنيد المقاتلين».