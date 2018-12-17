الشرطة الفرنسية تعتقل متهمين بهجوم ستراسبورغ

المصدر: وام

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شخصين آخرين يُشْتَبَه بصلتهما بهجوم ستراسبورغ.

وأكدت دوائر قضائية أن الشرطة تحفظت اليوم الاثنين، على هذين الشخصين.

وذكر مصدر قضائي آخر أن هناك اشتباها في أن هذين الشخصين لعبا دورا في شراء الأسلحة التي استخدمها المدعو شريف شيكات في تنفيذ الهجوم.

وكان مشتبه به ثالث، من الوسط المحيط بشيكات، قد مثل أمام قاضي تحقيقات بناء على ما طالب به الادعاء العام الذي يحقق في قضايا الإرهاب قبل ظهر اليوم.

وتتهم السلطات الفرنسية شيكات بأنه قام يوم الثلاثاء الماضي بفتح النار على رواد سوق لعيد الميلاد في قلب ستراسبورج، عاصمة إقليم الإلزاس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة عدة أشخاص آخرين، ولقي شيكات حتفه يوم الخميس الماضي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة ستراسبورج.

كان المحققون الفرنسيون تحفظوا على ستة أشخاص آخرين عقب الهجوم، ولكن جهات التحقيق اطلقت سراحهم، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية فرنسية.