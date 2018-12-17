مقتل 12 جندياً نيجيرياً خلال اشتباك مع إرهابيين

المصدر: مايدوغوري- وكالات

قالت مصادر بالجيش النيجيري: إن 12 جندياً على الأقل قتلوا وفقد عشرات آخرون في قتال مع إرهابيين بولاية بورنو بشمال شرقي البلاد، في واحدة من أكبر الخسائر البشرية، التي يمنى بها الجيش خلال شهر، مؤكدة في الوقت ذاته مقتل 28 إرهابياً.

ويأتي القتال بعد هجوم شنه متمردون في منطقة غودومبالي الخاضعة للحكومة المحلية في بورنو، حيث تحتفظ «داعش» في غرب أفريقيا المنشقة عن جماعة بوكو حرام، وموالية لتنظيم داعش بوجود قوي.

وقالت المصادر: «إن سوء حالة شبكة الاتصالات بالمنطقة النائية تسببت في تأخر وصول تفاصيل الهجوم. وفي نوفمبر، سقط أكبر عدد للقتلى في صفوف الجيش، خلال الشهور القليلة الماضية حين قتلت «داعش» في غرب أفريقيا 100 جندي في هجوم على قاعدة عسكرية بمنطقة ميتيلي في الولاية نفسها».