ارتفاع حصيلة اعتداء ستراسبورغ إلى خمسة قتلى

المصدر: أ ف ب

ارتفعت إلى خمسة قتلى حصيلة اعتداء ستراسبورغ بعد وفاة أحد المصابين الأحد متأثرا بجروحه، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية وشقيق الضحية.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية الأحد وفاة بولندي كان أصيب في الاعتداء الذي نفّذه شريف شيخات الثلاثاء في ستراسبورغ.

وكتب شقيق الضحية على فيسبوك أن "شقيقي بارتو بدرو أورنت-نيدجيلسكي قد توفي".

ومساء الثلاثاء نفّذ شريف شيخات (29 عاما) اعتداء ضد مارة في سوق ميلادية مسلّحا بمسدس وبسكين. وقُتل شيخات بعد يومين خلال عملية أمنية للشرطة الفرنسية.

وقال صديق مقرّب من الضحية لوكالة فرانس برس إن أورنت نيدجيلسكي حاول مع صديقه الإيطالي أنطونيو ميغاليتسي منع شيخات من دخول مقهى خلال الاعتداء.

وتوفي ميغاليتسي (28 عاما) الجمعة متأثرا بجروحه.

وأوضح الصديق المقرّب أن أورنت نيدجيلسكي كان مقيما في ستراسبورغ منذ 20 عاما وكانت كنيته "بارتيك".

النيابة العامة شريف شيخات ستراسبورغ أورنت نيدجيلسكي