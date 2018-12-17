شوارزنغر يستعيد لياقته

تحدث الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا والممثل ولاعب كمال الأجسام، أرنولد شوارزنغر، إلى شبكة «سي إن إن»، عن رحلة استعادة لياقته بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح هذا العام.

يقول إنه وصل إلى أسفل الدرك بعد العملية في الربيع، وكان عليه استخدام جهاز مشي وإجراء تمارين تنفس خمس مرات، وقد شعر بالإحباط والغضب ولم يستطع تصور العودة إلى سابق عهده.

ثم عاد بعد ثلاثة أشهر إلى السينما للعب دور البطولة في فيلم «تيرمينتيتور»، ولا وجود لشيء اسمه «تيرمينتيتور» ضعيف. يضيف: «أحب أن أقول لكم إن الأمر لم يكن بسبب منتج معين أو ممارسة تمارين رياضية أو نظام غذائي»، فقد واصلت المشي والتنفس والمحاولة. وكنت محظوظاً، إذ كان هناك فريق كبير من حولي يدعمني على طول الطريق.

وفي النهاية، دخلت الجيم ومارست حركات من دون أثقال في البداية. وتدريجياً، انتقلت من السير في الفناء الخلفي لمنزلي إلى ركوب الدراجة، لم أكن أقلق بشأن خفض الوزن أو تنمية عضلات معينة. هدفي الوحيد كان التقدم قليلاً كل يوم، وفي النهاية، كل تلك الحركات الصغيرة، وكل هذا الدعم، أعادني إلى مكان قوي وصحي.

وقد أظهر لي المرور عبر ذاك المسار أن العديد من الناس يضعون الكثير من الإيمان في اللحظات الكبرى، وهو شيء مهم. نسعى لمستقبل أكثر صحة في كل خطوة صغيرة نأخذها لتقودنا إلى هدفنا.