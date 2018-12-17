تدافع لشراء أقنعة كيم

يتدافع المتسوقون في كوريا الجنوبية لشراء أقنعة ترطيب كيم جونغ-أون الجديدة قبل زيارته الأولى المحتملة إلى عاصمة كوريا الجنوبية، سيئول.

ويظهر الإعلان عن «قناع الوجه» صورة الزعيم الشاب، وهو يضحك وعلى ملامح وجهه ورقة بيضاء، أما شعار الترويج للقناع فيتحدث عن عبوات ناسفة نووية «مقاومة للتجعد ومرطبة للبشرة».

ووفقاً لموقع صحيفة «ذا ستاندرد» البريطانية، يكلف منتج التجميل هذا حوالي أربعة أضعاف سعر مستحضرات التجميل العادية، ما يصل إلى حوالي 2.80 جنيه استرليني، لكن الناس يتدافعون لشرائه، حيث أفيد عن أكثر من 25 ألف عملية بيع منذ إطلاق المنتج في يونيو.

ونقلت وكالة العلاقات العامة «تشوزن البو» عن إحدى الطالبات قولها إنها اشترت المنتج لأنها اعتقدت أنه سيشكل موضوعاً ساخناً إذا التقطت صورة للقناع ووضعته على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت موظفة في أحد متاجر سيئول، أن «الزبائن يضحكون عند رؤية العبوة» واصفة الأقنعة بأنها «بجاذبية تسويقية».

بعض من تلك الأقنعة الرقيقة مطلي بنظارات داكنة اللون، تجمع افتنان كوريا الجنوبية بمنتجات التجميل والعلاقة السياسية المزدهرة مع كوريا الشمالية. ويزعم المسوقون أن المنتج به مادة معدنية مرطبة مأخوذة من جبل بايكتو على حدود كوريا الشمالية والصين، مسقط رأس مؤسس أول مملكة كورية. ويلأمل المخترع التبرع بالأرباح لبناء سكة حديدية بين الكوريتين.