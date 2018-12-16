برلمان النمسا يوافق على قانون يتضمن حظراً على " جماعة الإخوان "

المصدر: وام

وافق برلمان النمسا على تعديل " قانون الرموز "، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة.

واعتمد البرلمان مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلاً استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسي، ومنها " جماعة الإخوان المسلمين ".

وأكد هيربرت كيكل وزيرة الداخلية النمساوي أن القانون يستهدف مجموعات " تقوم بتطوير أنشطة على أراضي النمسا ضد الحقوق الأساسية وسيادة القانون "، موضحا أن خبراء متخصصين فى حماية الدستور يقومون خلال الوقت الراهن بوضع قائمة تتضمن الشعارات والرموز المحظورة طبقاً للقانون الجديد، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل.

وحظي القانون بموافقة البرلمان بدعم من أصوات حزب الشعب المحافظ الحاكم، وشريكه الائتلافي حزب الحرية، فيما طالبت أحزاب المعارضة بضم شعارات الجماعات اليمينية المتطرفة إلى قائمة الرموز الجديدة المحظورة في القانون، الذي يتم العمل به فى النمسا منذ عام 2014، ويحظر استخدام شعارات تنظيمي " القاعدة " و" داعش ".