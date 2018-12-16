21 قتيلاً بأعمال عنف في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس أن قتالاً عنيفاً نشب بين مجموعات عرقية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل وإصابة 61 وسط تصاعد للعنف الذي أجبر المئات على الفرار عبر الحدود إلى كينيا المجاورة.

وتصاعدت وتيرة العنف في الجنوب بين عرقية أورومو ومجموعات عرقية أخرى منذ مارس الماضي. وذكرت الوكالة نقلاً عن سورو محمد نائب الناطق باسم ولاية الصومال، أن القتال اندلع بين صوماليين وأوروميين في مدينة مويالي على الحدود مع كينيا. وأضاف أن بعض النازحين فرّوا إلى كينيا، في حين يتلقى من بقوا في إثيوبيا مساعدات إنسانية. واضطر أكثر من خمسة آلاف إثيوبي في أوائل العام الجاري إلى اللجوء إلى كينيا بعد مقتل العديد من المدنيين.