مؤتمر الجاليات الإيرانية في باريس يدين مخططات ولاية الفقيه الإرهابية

المصدر: باريس - وكالات

بدأت، أمس، فعاليات مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي سيكون موعداً حاشداً لالتقاء الجاليات الإيرانية المقيمة في الخارج بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

ويركز المؤتمر على إدانة المخططات الإرهابية التي دبّرها نظام ولاية الفقيه خلال العام الجاري، خاصة ضد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتأكيد إصرارها على التخلص من نظام الملالي. يشارك في المؤتمر، إلى جانب أنصار المقاومة الإيرانية، مجموعة من الشخصيات السياسية المؤيدة لحق الشعب الإيراني في حياة مستقرة وديمقراطية، كما سيُعقد المؤتمر بشكل متزامن في عشرات المدن الأوروبية والأميركية.