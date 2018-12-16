باكستان تستدعي السفير الإيراني على خلفية مقتل 6 من جنودها

المصدر: إسلام آباد - وكالات

استدعت باكستان السفير الإيراني على خلفية مقتل 6 من جنودها في هجوم إرهابي على الحدود مع إيران. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الخارجية الباكستانية استدعت السفير الإيراني لدى إسلام آباد للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانية وتنفيذهم هجوماً على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أنه تم تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج تطالب الجانب الإيراني بإجراء تحقيق دقيق حول وجود الإرهابيين في إيران وتسللهم إلى باكستان لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية. وأعلن الجيش الباكستاني مقتل ستة جنود من رجال فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية وإصابة 14 آخرين عندما شنّ مسلحون هجوماً على الفرقة العسكرية التي كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة كيتيش المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وتبنّت منظمة «جيش تحرير بلوشستان» المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.