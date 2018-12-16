المصدر: سريناغار - د.ب.أ

ذكرت الشرطة الهندية، أن 13 شخصاً لقوا حتفهم، من بينهم تسعة مدنيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وجنود في ولاية جامو وكشمير الهندية والاشتباكات التي تلت ذلك.

ووقع تبادل إطلاق النار في قرية «سيرنو» بمنطقة «بولواما»، فيما كان فريق مشترك من الجيش والقوات شبه العسكرية يبحث عن مسلحين بعد تلقي «معلومات استخباراتية موثوق فيها» حسب مصادر الشرطة. ولقي جندي وثلاثة مسلحين حتفهم في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، وتعرض جنديان لإصابات خطيرة.

وحاول شبان محليون بعد ذلك تنظيم مسيرات حتى موقع تبادل إطلاق النار، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن والشرطة. وحاولت الشرطة تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي.