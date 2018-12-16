المصدر: كانو - أ.ف.ب

أفادت مصادر عسكرية، بأن جنديين نيجيريين قتلا، أمس، في انفجار لغم زرعته مجموعة بوكوحرام الإرهابية لدى مرور آلية عسكرية في شمال شرق نيجيريا، في منطقة قريبة من الحدود مع الكاميرون.

وكانت القافلة العسكرية تقوم بأعمال الدورية قرب مدينة غامبورودانس في ولاية بورنو عندما اصطدمت بلغم، ما أدى إلى مقتل جنديين وجرح ثالث، حسب مصادر عسكرية فضلت عدم الكشف عن أسمائها.

وينشط في هذه المنطقة فصيل من جماعة بوكوحرام موالٍ لأبي بكر شيكو. وكان جنديان نيجيريان قتلا في أكتوبر الماضي، وأصيب عشرات بجروح في انفجار لغمين في شمال شرق البلاد. وتشهد نيجيريا أعمال تمرد من قبل مجموعات متطرفة أوقعت منذ العام 2009 أكثر من 27 ألف قتيل، وأدت إلى نزوح نحو مليوني شخص.