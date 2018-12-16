شاهد.. بوتين يطير بطفل فوق سان بطرسبورغ

المصدر: البيان الالكتروني

نفذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعده وحقق حلم الطفل من مقاطعة لينينغراد، أرتيوم باليانوف، الذي تعهد له سيد الكرملين بتنظيم رحلة فوق مدينة سان بطرسبورغ على متن مروحية.

وفي أوائل ديسمبر زار الرئيس الروسي منتدى المتطوعين الدولي في موسكو، حيث التقى ناشطين من مشروع "احلم معي"، الذي يقوم بتحقيق أحلام الأطفال المصابين بحالات خطرة من الأمراض.

وكان بإمكان كل مشارك في المنتدى أن يختار ظرفا يتضمن اسم طفل لتحقيق أمنيته، وهو ما عرضه المتطوعون على بوتين، الذي أخذ 5 ظروف متبقية ووعد بتنفيذ رغبات أصحابها.

وأحد من هؤلاء الأطفال الـ5 هو أرتيوم، الذي حسب "روسيا اليوم" حلم أن يرى مدينة سان بطرسبورغ من علو تحليق الطيور، ووعده بوتين آنذاك أن يدعوه إلى العاصمة الروسية الشمالية لتنظيم نزهة له على متن مروحية.

وأمس السبت أجرى بوتين لقاء مع الطفل الذي استقبله وعائلته في قصر قسطنطين بسان بطرسبورغ، حيث هنأ الرئيس الروسي الولد وأقرباءه برأس السنة المقبلة، ليرافق من ثم أرتيوم إلى مهبط المروحيات، حيث أركبه طائرة مروحية نفذت جولة فوق المدينة لتتحقق بذلك أمنية الطفل.

وبعد ذلك هاتف بوتين الولد وسأله كيف جرت هذه الرحلة، ليرد عليه أرتيوم بالقول: "كانت رحلة ممتعة حقيقة".