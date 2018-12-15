مقتل جنديين في انفجار لغم في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

أفادت مصادر عسكرية أن جنديين نيجيريين قتلا السبت في انفجار لغم زرعته مجموعة بوكو حرام الإرهابية لدى مرور آلية عسكرية في شمال شرق نيجيريا، في منطقة قريبة من الحدود مع الكاميرون.

وكانت القافلة العسكرية تقوم بأعمال الدورية قرب مدينة غامبورودانس في ولاية بورنو عندما اصطدمت بلغم، ما أدى الى مقتل جنديين وجرح ثالث، حسب مصادر عسكرية فضلت عدم الكشف عن أسمائها.

وكان جنديان نيجيريان قتلا في أكتوبر الماضي وأصيب عشرات بجروح في انفجار لغمين في شمال شرق البلاد.

وليلة الجمعة السبت قام عناصر من مجموعة بوكو حرام تنتمي الى فصيل مبايع لـ "داعش" في غرب افريقيا بمهاجمة قاعدة عسكرية في مدينة غودومبالي في شمال شرق نيجيريا.

وأوضحت المصادر نفسها أنه تم صد الهجوم إثر تدخل سلاح الجو النيجيري.

واحصت فرانس برس منذ يوليو الماضي اكثر من عشرين هجوما على قواعد عسكرية غالبيتها تبنى مسؤوليتها تنظيم "داعش" في غرب افريقيا.

وتشهد نيجيريا أعمال تمرد من قبل مجموعات إرهابية أوقعت منذ العام 2009 أكثر من 27 ألف قتيل وأدت الى نزوح نحو مليوني شخص.