«السترات الصفراء» ظاهرة فرنسية تغزو أوروبا

المصدر: عواصم ـــ وكالات

أخذت حركة السترات الصفراء التي رفعت شعارات الاحتجاج على الأوضاع المعيشية والاجتماعية منحى تصاعدياً في فرنسا، بينما امتدت إلى خارجها بحدوث تظاهرات شبيهة في أكثر من دولة، فبعد هولندا وبلجيكا، تظاهر مرتدو السترات الصفراء في بريطانيا أمس مطالبين بتنفيذ البريكست، كما تظاهر المئات في إسرائيل احتجاجاً على غلاء المعيشة. وغداة تحذيرات الحكومة الفرنسية، دعت الحركة إلى التظاهر مجدداً اليوم، على الرغم مما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتضمن بشكل خاص إلغاء الضرائب الجديدة على الوقود وزيادة الحد الأدنى للأجور مئة يورو شهرياً.

وفي بريطانيا، أغلق أعضاء حركة «السترات الصفراء» جسر وستمنستر بالعاصمة لندن، للمطالبة بالإسراع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ«البريكست». وردد المتظاهرون شعارات «بريكست الآن»، وذلك في وقت تراجعت فيه جهود رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لإصلاح صفقة البريكست، بعد أن قررت تأجيل التصويت عليها إلى يناير المقبل.