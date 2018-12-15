برلمان كوسوفو يصوّت لصالح تأسيس جيش للبلاد

المصدر: بريشتينا - د.ب.أ

صوّت أعضاء البرلمان في كوسوفو، أمس، بالإجماع على قانون لإنشاء وزارة للدفاع في البلاد وتأسيس جيش قوامه 5000 جندي.

واتخذ مجلس النواب في كوسوفو قراراً آخر بإجماع الحاضرين الـ107 أعضاء، يحدد للقوى الأمنية لكوسوفو المكلفة اليوم بمهمات الأمن المدني، مهمة عسكرية، وستتم في وقت لاحق مناقشة قرار ثالث يتمحور حول تنظيم هذه القوة. وتوجد قوة دولية تابعة لحلف شمال الأطلسي منذ 1999، تؤمن وحدة أراضي كوسوفو.

وكانت كوسوفو أعلنت في عام 2008 استقلالها الذي لا تعترف به صربيا. وقد اندلعت أعمال شغب عنيفة في المنطقة ذات الغالبية الصربية في شمال كوسوفو عام 2012 عندما أرسلت سلطات كوسوفو الشرطة للسيطرة على المعابر الحدودية مع صربيا.

يذكر أن الحرب بين القوات الصربية وألبان كوسوفو توقفت بين عامي 1998-1999 بعد حملة جوية لحلف الشمال الأطلسي.