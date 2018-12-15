مقتل 6 مسؤولين أمنيين بهجوم في باكستان

المصدر: إسلام آباد - وكالات

قتل ستة مسؤولين أمنيين في هجوم بجنوب غرب باكستان أمس عندما تعرضت قافلتهم لإطلاق نار كثيف في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع إيران.

وشهد إقليم بلوخستان المتوتر عدداً من الهجمات على أفراد الأمن، لكن الحوادث الكبيرة انخفضت بشدة منذ عام 2016. وقال وزير الإعلام في الإقليم، ظاهور أحمد بوليدي، إن ستة من أفراد قوة فرق الحدود شبه العسكرية المسؤولة عن الأمن في المنطقة قتلوا في إطلاق نار كثيف بمحاذاة امتداد جبلي لطريق في منطقة كيخ، وأصيب 14 آخرون في الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

وينشط في الإقليم المتاخم لأفغانستان أيضاً متشددون موالون لحركة طالبان وتنظيمي القاعدة وداعش، فضلاً عن متشددين محليين يقاتلون الحكومة المركزية.وفي الشهر الماضي، اقتحم ثلاثة مهاجمين انتحاريين القنصلية الصينية في مدينة كراتشي وسط إطلاق نار وانفجار، لكنهم قتلوا قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى في سيارة ملغومة. وأسفر الهجوم الذي تبنته جماعة جيش تحرير بلوخستان، وهي جماعة انفصالية متشددة تعارض مشروعات صينية في الإقليم الغني بالموارد، عن مقتل أربعة أشخاص بينهم رجلا شرطة.