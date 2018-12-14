عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطار وقاطرة في أنقرة

المصدر: أنقرة - أ ف ب

قُتل تسعة أشخاص وجُرح نحو 90 آخرين بجروح بعد اصطدام قطار سريع بقاطرة في أنقرة. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من ستة أشهر على مقتل 24 شخصاً في حادث قطار شمال غرب تركيا.

وقال وزير النقل التركي جاهد طوران إن ثلاثة من القتلى هم من مشغلي القطار، مضيفاً أن أحد الجرحى توفي في المستشفى. وذكر مكتب محافظ أنقرة أن من بين القتلى مواطناً ألمانيّاً، مؤكداً ما جاء في تقارير الإعلام الألماني.

من جهته، قال مدعي عام أنقرة أن 86 شخصاً جُرحوا. وكان وزير الصحة فاهرتين كوكا قد صرح سابقاً بأن 34 من الجرحى لا زالوا في المستشفى لتلقي العلاج. ووقع الحادث عندما كان القطار السريع متجهاً من محطة القطارات الرئيسية في أنقرة إلى محافظة قونية وسط البلاد.