مقتل شريف شيكات منفذ هجوم ستراسبورغ

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

قال تلفزيون (bfmtv) الفرنسي إن الشرطة الفرنسية تمكنت من تحييد شريف شيكات المشتبه به الرئيسي في تنفيذ هجوم ستراسبورغ، وذلك بعد 48 ساعة من الملاحقة.

وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى ان شيكات المشتبه فيه في تنفيذ هجوم الثلاثاء في مدينة ستراسبورغ تم قتله بالرصاص على أيدي رجال الشرطة في منطقة نيودورف بستراسبورغ، بعد الساعة الخامسة بقليل بالتوقيت الفرنسي.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أشار إلى أن عملية جديدة للشرطة جارية الخميس في منطقة نيودورف في ستراسبورغ، لملاحقة المشتبه فيه في تنفيذ الهجوم الذي أودى بثلاثة قتلى.