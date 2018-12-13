اعتقال شخص خامس على خلفية هجوم ستراسبورغ

المصدر: (د ب أ)

أكد ممثلو الادعاء في فرنسا أنه تم اعتقال شخص خامس له صلة بالهجوم الذي استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الثلاثاء.

وقال المدعي العام إن المعتقل ليس من أفراد أسرة المهاجم،الذي عرفته الشرطة باسم شريف شيكات 29 عاما .

والمعتقلون الأربعة الآخرون هم والدا شيكات واثنان من أشقائه.

وقال ممثلو الادعاء إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما يرقد الرابع في حالة موت دماغي.

وفر المشتبه به مباشرة بعد الهجوم في سيارة أجرة في منطقة نودورف، القريبة من وسط ستراسبورج. وفتشت الشرطة شقته القريبة من موقع الحادث.

من ناحية أخرى ، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس:" ليس الأمر أن فرنسا تعرضت لضربة فحسب - وإنما مدينة فرنسية ، ومواطنو بلادي- مدينة أوروبية كبيرة تعرضت لضربة مميتة قبل أيام قلائل".

وأضاف :" أريد أن أعلن مرة أخرى تضامن فرنسا مع الضحايا وعائلاتهم".

