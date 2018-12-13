المصدر: كابول - د.ب.أ

ذكر مسؤولون، أمس، أن 11 فرداً على الأقل من الشرطة والجيش في أفغانستان قُتلوا في هجمات جديدة شنتها حركة طالبان. وقُتل ستة جنود على الأقل بعد أن شنت حركة طالبان هجوماً على نقطة تفتيش عسكرية في منطقة جورم بإقليم باداخشان بشمال شرق البلاد، وفق ما أكّد عضو المجلس المحلي، ناجي نزاري.

وأضاف أن الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية أسفرت أيضاً عن إصابة ستة آخرين. في الوقت نفسه، ذكر مسؤول أن خمسة رجال شرطة قتلوا، عندما اقتحم مسلحو طالبان نقطة تفتيش بمنطقة جوريان بإقليم هيرات غربي أفغانستان. وقال عضو المجلس الإقليمي، سردار بهادوري، إن أربعة آخرين أصيبوا واحتجز ثلاثة رجال شرطة كرهائن.