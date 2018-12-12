12 قتيلاً في اعتداء انتحاري قرب كابول

المصدر: Ⅶ كابول - أ.ف.ب

قُتل 12 شخصاً بينهم ثمانية مدنيين، أمس، في هجوم انتحاري تبنّته حركة طالبان واستهدف قوات الأمن الأفغانية قرب كابول، حسب ما أعلنت السلطات الأفغانية.

وصرّح الناطق باسم الشرطة بصير مجاهد بأن «أربعة عناصر من قوات الأمن وثمانية مدنيين قُتلوا بينهم امرأة وطفلان».

وأكد نائب الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي هذه الحصيلة الجديدة، مضيفاً أن 12 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة مدنيين.

وانفجرت السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري أثناء مرور موكب لأجهزة الاستخبارات الأفغانية كان يعود إلى كابول بعد تنفيذ عملية مسلحة خلال الليل، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية ومصدر أمني.

وتبنّت حركة طالبان الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم باغمان غرب العاصمة، عبر الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد على «تويتر».

من جانب آخر، قُتل ثمانية شرطيين أفغان وأصيب أربعة آخرون ليل الاثنين الثلاثاء في هجوم شنّته طالبان على موقعهم في إقليم أرغستان، حسبما أعلن مكتب حاكم ولاية قندهار الواقعة جنوبي البلاد. وأضاف أن «المعارك استمرت ساعات عدة، وقُتل 11 عنصراً من طالبان».

والشهر الماضي، قدّر الرئيس أشرف غني عدد العسكريين الذين قُتلوا منذ مطلع 2015 بنحو 30 ألف عنصر، وهي حصيلة أعلى بكثير مما كان يتم إعلانه حتى الآن.

وحذّر جنرال أميركي، أمس، من أن خسائر الجيش الأفغاني قد تصل إلى مستوى «لا يطاق» في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين تجنيد وتدريب القوات.