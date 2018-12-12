مقتل 10 أشخاص شرقي الكونغو في هجوم لميليشيات متمرّدة

المصدر: كينشاسا - د ب أ

أفاد مسؤولون، أمس، بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم شرقي الكونغو المضطرب على يد متمردين مشتبه بهم. وقال دونات كيبوانا، المدير الإداري في مدينة أويشا، إن الهجوم شنته الليلة قبل الماضية في المدينة الواقعة بإقليم كيفو الشمالي، ميليشيات «تحالف القوى الديمقراطية» المتمردة التي يشتبه في ارتكابها جرائم قتل.

وأضاف كيبوانا: «تجاوز المهاجمون مواقع الجيش لمهاجمة المدنيين.. واستعاد العاملون في قطاع الصحة 10 جثث».

وأكد ماك هازوكاي، الناطق باسم جيش محلي، حصيلة القتل، وقال إن الجيش «يعدل» تكتيكاته لصد هجمات المتمردين. وتم تشكيل تحالف القوى الديمقراطية في عام 1995، وتنتشر عناصره في منطقة الحدود الجبلية بين الكونغو وأوغندا.

ومن المعروف عن هذا التحالف تجنيده للأطفال، كما أنه تم تحميله مسؤولية حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعد التحالف واحداً من المجموعات المتمردة العديدة النشطة في شرق الكونغو، التي تتقاتل في المقام الأول من أجل السيطرة على المنطقة الغنية بالموارد المعدنية.

ويشن تحالف القوى الديمقراطية في كثير من الأحيان هجمات على المدنيين، ولكن تبين في الآونة الأخيرة مسؤوليته أيضاً عن الهجمات التي تعرضت لها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.