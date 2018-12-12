مقتل مدير أمن محافظة شمال شرق تركيا

المصدر: Ⅶ أنقرة - أ ف ب

لقي مدير أمن محافظة ريزه التركية، شمال شرق البلاد، التي يتحدر منها الرئيس رجب طيب أردوغان، حتفه على يد شرطي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول أمس.

وأفادت الوكالة التركية الرسمية بأن مدير الأمن ألطوغ وردي توفي في المستشفى إثر إطلاق النار عليه في مبنى أمن المحافظة. وأضافت أنه تم اعتقال الشرطي المشتبه بتنفيذه العملية.

وأفاد حاكم المحافظة كمال تشبر بأن شخصين آخرين أُصيبا في الحادثة، مشيراً إلى أنهما بحالة صحية «جيدة»، وفق ما أفادت قناة «إن تي في» التركية.

وأوضح تشبر أن المشتبه به فتح النار على مدير الأمن بعدما طلب نقله لأنه حصل على مقعد في الجامعة. ونقلت «إن تي في» عن تشبر قوله: «لم يحصل على الأرجح على الرد الذي كان يرغب فيه».

وتم تعيين وردي مدير أمن ريزه في أغسطس 2017.