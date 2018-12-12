إرسال شرطة لكاتالونيا بعد احتجاجات

المصدر: مدريد - وكالات

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا إنه سيرسل الشرطة الوطنية إلى كاتالونيا إذا لم تبذل السلطات المحلية مزيداً من الجهد لإيقاف الاحتجاجات، مثل الاحتجاج الذي أغلق طرقاً سريعة رئيسية مطلع الأسبوع.

واتهم جراندي مارلاسكا شرطة كتالونيا المحلية بالتقاعس عن منع المحتجين المطالبين بالاستقلال من إغلاق طريق إيه بي-7 لما يزيد على 15 ساعة يوم السبت الماضي.

وسيثير تدخل الشرطة الوطنية الجدل في الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد والذي تديره حكومة محلية وتشير نتائج استطلاعات الرأي به إلى أن نحو نصف السكان يريدون الانفصال عن إسبانيا.

وستعيد إلى الأذهان أيضاً قرار مدريد إرسال فرقة كبيرة من الشرطة الوطنية في سبتمبر من العام الماضي بعد أن دعت حكومة كاتالونيا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال وصفته إسبانيا بأنه غير قانوني.

وكتب وزير الداخلية الإسباني لنظيره في كاتالونيا رسالة مفتوحة في وقت متأخر من مساء أول من أمس قال فيها: «يجب أن تتعامل الشرطة الإقليمية مع مظاهر الإخلال بالنظام العام والأمن المروري مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية». وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك.. ستأمر الحكومة بتدخل شرطة البلاد».