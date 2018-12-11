احتجاز طالبة تركية رهن المحاكمة بتهمة الإساءة لأردوغان

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

قضت محكمة تركية باحتجاز طالبة صحافة رهن المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما صرح محاميها.

وأصدرت المحكمة في إقليم ترابزون على البحر الأسود يوم الجمعة الماضي حكمها باحتجاز بريفان بيلا، وهي طالبة صحافة في جامعة كارادينيز التقنية، وتبلغ من العمر 24 عاماً، رهن المحاكمة بعد احتجازها يوم الخميس. وذكرت المحكمة أن المتهمة نشرت بيانات «مسيئة» على موقع فيسبوك ضد الرئيس، حسب مستندات القضية.

وقال محامي بيلا، ويدعى سيسكين توركوغلو، إن المحكمة أعربت عن انزعاجها بصفة خاصة من بيان نشرته بيلا يوم 10 يناير الماضي، وقالت فيه إن وسائل الإعلام أصبحت «خادماً للدكتاتور».

ونفت بيلا الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت إنها كانت تنتقد الحكومة، ولم تستهدف أردوغان بصفة خاصة.