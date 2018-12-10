ماكرون: زيادة الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام المقبل

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل.

وفي خطاب متلفز لمحاولة وضع حد لاحتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة قال ماكرون إن فاتورة الزيادة لن تسددها الشركات.

وأضاف أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المقبل وسيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو، كما سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة.

وتابع " سيتم إجراء إصلاحات عميقة على نظام الأجور والضرائب".