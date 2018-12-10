إجلاء 12 ألف شخص لإبطال مفعول قنبلة في ألمانيا

المصدر: دب أ

أجلت السلطات الألمانية آلاف الأشخاص، في وسط مدينة مونشنجلادباخ ،لإبطال مفعول قنبلة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم سلطات المدينة إن هذا الإجراء أثر على 12 ألفاً و500 شخص، وأضاف أنه نظرا لأن الموعد معروف منذ أيام، فقد تجنب العديد من سكان مونشنجلادباخ التواجد في قلب المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

ويبلغ إجمالي عدد الافراد المشاركين في تأمين عملية إبطال القنبلة 600 شخص.

يذكر أن القنبلة تزن 250 كيلوجراما وكان قد جرى اكتشافها أثناء أعمال بناء في قلب المدينة في منطقة الراين السفلى.

يشار إلى أن العثور على قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية امر معتاد في المانيا ، رغم مرور مرور أكثر 70 عاما على انتهاء الحرب ،حيث يتم اكتشاف هذه القنابل في المقام الأول خلال العمليات الخاصة بالبنية التحتية والتشييد .