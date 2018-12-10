مقتل 32 من قوات الأمن في هجمات بأفغانستان

المصدر: دب أ

أفاد مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم الاثنين، بمقتل ما لايقل عن 32 فردا من قوات الأمن الأفغانية في عدة هجمات شنتها عناصر طالبان في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقال سيد أحمد بابزاي نائب قائد شرطة إقليم خوست، إن عشرة جنود على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش تابعة للجيش الأفغاني في الإقليم الواقع جنوب شرقي البلاد .

وتابع بابزاي قائلا إن مسلحي طالبان احتجزوا جنديا رهينة في الهجوم، الذي وقع مساء أمس الأحد في حي ساباري بالإقليم.

وقال جول أحمد فقيري وشاه محمود النعيمي، وهما عضوان في مجلس الإقليم، إن عشرة على الأقل من رجال الشرطة قتلوا، فيما تم احتجاز اثنين آخرين كرهائن في هجوم على موقع للشرطة في إقليم فراه.

وأضاف العضوان أن اثنين آخرين من رجال الشرطة قد اصيبا في الهجوم، الذي وقع على مشارف مدينة فراه عاصمة الإقليم الواقع غربي أفغانستان.

من جهة اخرى ، قتل أربعة من أفراد قوات حرس الحدود الأفغانية وأصيب اثنان اخران عندما شن مسلحو طالبان هجوما على موقعهم في حي جولران في إقليم هراة بالقرب من الحدود الإيرانية ، وذلك حسبما أفاد عضو مجلس الإقليم غلام حبيب هاشمي.

وفي إقليم فارياب الواقع شمالي أفغانستان، قتل ثمانية من رجال الشرطة وأصيب ستة آخرون في هجمات لطالبان بالقرب من مركز حي ألمار بعد ظهر أمس الأحد ، حسبما قال أعضاء مجلس الإقليم محمد طاهر رحماني وعبد الأحد بك.