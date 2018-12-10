ألمانيا تزيد من قوتها العسكرية بسبب التوتر الأمني شرق أوروبا

المصدر: وام

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فن دير لاين عن نشر كتيبة مدرعات جديدة في ألمانيا مع بداية العام القادم.

ورغم أن الخطط السابقة كانت تشير إلى إغلاق موقع الكتيبة بالقرب من مدينة فورتسبوغ، جنوب البلاد، إلا أن الوزيرة أعلنت نيتها زيادة الكتائب المدرعة.

وكانت ألمانيا قد خفضت من قواتها العسكرية المدرعة ضمن خطة تقشفية ليصل العدد إلى خمس كتائب قوام كل منها 44 مدرعة من طراز ليوبارد 2.

وتسعى وزارة الدفاع الألمانية إلى زيادة عدد كتائبها ليصل إلى 300 مدرعة خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل التوترات المتزايدة واختلال الوضع الأمني في المناطق الشرقية للقارة الأوروبية.