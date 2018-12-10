ماساتشوستس تتهيأ للرقص!

اختار حاكم ولاية ماساتشوستس الأميركية تشارلي بايكر أن يتوج اليوم الانتخابي الطويل الذي تكلل بفوزه بنسبة 50% من أصوات الناخبين بالسفر وعائلته إلى لاس فيغاس لحضور حفل واحدة من فرق البنك بوب المفضلة لديه، «بلينك 182».

وذكرت مصادر مجلة «بوسطن ماغازين» الأميركية في خبر نشرته أخيراً، أن حساب بايكر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر إعجاب بايكر بفرقة «غرين داي» لموسيقى البنك روك الأميركية، وشبيهتها فرقة «دروبكيك مورفيس» في تأكيد على حبه لهذا النوع من الموسيقى.

كما أنه قد تعهد للناخبين أثناء حملته الانتخابية بأنه سوف يجعل الولاية «ترقص» خلال توليه منصب الحاكم فيها. قد تكون الخيارات الموسيقية للحاكم الجمهوري البالغ من العمر 61 عاماً أمراً يشكل دهشة للبعض، إلا أن المتحدثة الرسمية باسم بايكر أكدت مغادرته وعائلته لحضور حفل «بلينك 182» المفضلة لديه.

وليست تلك المرة الأولى التي يذهب بايكر لحضور أداء الفرقة الحيّ، إذ أنه اصطحب أولاده عام 2015 لحضور حفل للفرقة في مانسفيلد، حيث توجه إليه أحد أعضائها بالشكر لقاء ما يقدمه للبلاد.