علاج الزهايمر بالشطرنج

أبلغ وزير الصحة البريطاني مات هانكوك المجلس العالمي لداء الخرف بضرورة إدخال ثقافة التغيير لمعالجة المشكلة واللجوء إلى الموسيقى والغناء ولعب الشطرنج.

ولقيت دعوة هانكوك أخيراً للابتعاد عن التدخل الطبي لعلاج حالات الزهايمر دعماً واسعاً من الجمعيات الخيرية البارزة في بريطانيا. وقد أيد لعب الشطرنج كواحد من الإجراءات الجديدة المتبعة في مساعدة المصابين بعلامات الخرف.

وقال هانكوك في خطابه أمام الحضور في المؤتمر: «هناك عدد من السبل البسيطة إنما الفعّالة التي يمكن أن تساعد والتي ينبغي أن نعمل بها».

ودعت قمة المجلس العالمي لداء الخرف التي حضرها رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون إلى وضع أهداف مجدية تترك تأثيراً فعلياً على الناس الذين يعانون من حالات النسيان والخرف.

وأضاف جيريمي هيوغز، المدير التنفيذي المسؤول لجمعية المصابين بالزهايمر ونائب مدير المجلس العالمي لداء الخرف بالقول: «في بريطانيا كما في شركات ومجتمعات متعددة في العالم ينادون برغبة التصادق مع داء الخرف، لكن لم يحصل على أرض الواقع الكثير لجهة تحديد معنى ذلك، أو قياس التأثيرات التي يعاني منها المصابون بالزهايمر».